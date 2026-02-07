Η Ρωσία «σφυροκοπά» την Ουκρανία με βομβαρδισμούς στο ενεργειακό της δίκτυο – Εκτεταμένες οι διακοπές ρεύματος

Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία πραγματοποιεί εκστρατεία πληγμάτων ακριβείας στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση.

Έτσι, εκεμταλλευόμενη και την χρονική συγκυρία, η Ρωσία έχει προκαλέσει την χειρότερη ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εν μέσω χειμώνα με πολικές θερμοκρασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν και σήμερα (07.02.2026) επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου που προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα τη χώρας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρία ηλεκτρισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ