«Τείχος από drones»: Το σχέδιο της ΕΕ για να φρενάρει τις ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο

Η ΕΕ προχωρά με τα σχέδια για την κατασκευή ενός τείχους από drones στο ανατολικό κέρας της, ενώ ενισχύεται η δυναμική για τη χορήγηση στην Ουκρανία δανείου από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, μετά από συνάντηση υπουργών ως επί το πλείστον κρατών μελών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας, σημείωσε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βασικό στοιχείο των αμυντικών συστημάτων της ανατολικής πλευράς της Ένωσης η κατασκευή ενός «τείχους από drones», που θα παρέχει προστασία από εισβολές από τον αέρα.

Το θέμα ανέβηκε στην ατζέντα μετά τις πρόσφατες εισβολές drones στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Μόσχα συνεχίζει τη βομβιστική εκστρατεία της στην Ουκρανία.

Η ΕΕ ενισχύει την άμυνά της κατά των drones στο ανατολικό κέρας της

Ο Κουμπίλιους σημείωσε ότι επείγει η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ανίχνευσης, που θα περιλαμβάνει ραντάρ και ακουστικούς αισθητήρες, καθώς και η ανάπτυξη δυνατοτήτων αναχαίτισης και καταστροφής των drones.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ αναγνώρισε την πιθανή αναντιστοιχία στο κόστος που συνεπάγεται η άμυνα έναντι των drones. «Αν χρησιμοποιείτε πυραύλους αέρος-αέρος από τα μαχητικά σας αεροσκάφη για να καταρρίψετε τα drones, τότε χρησιμοποιείτε … [έναν] πύραυλο που κοστίζει ένα εκατομμύριο για να καταστρέψετε ένα drone που κοστίζει 10.000», τόνισε.

