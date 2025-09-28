Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα -Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον τέσσερεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

