Η συμβολή του Νοσοκομείου Σπάρτης στη διοργάνωση του Σπάρταθλον 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο Νοσοκομείο Σπάρτης, με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, συμμετείχε ενεργά στο Σπάρταθλον 2025, προσφέροντας νοσηλευτική υποστήριξη στους αθλητές που έλαβαν μέρος στον πιο απαιτητικό υπερμαραθώνιο αγώνα της χώρας.

Η νοσηλευτική ομάδα του Νοσοκομείου Σπάρτης ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας πρώτες βοήθειες και φροντίδα στους αθλητές που τερμάτισαν ή χρειάστηκαν βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ειδικότερα, οργανώθηκε ιατρείο στο σημείο τερματισμού, όπου εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν απαιτήθηκε άμεση μεταφορά στους αντίστοιχους χώρους του νοσοκομείου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η συμμετοχή του Νοσοκομείου Σπάρτης στην υποστήριξη του Σπάρταθλον, ενός αγώνα που προάγει τη σωματική αντοχή και το πνεύμα του αθλητισμού, εγγυάται την ασφάλεια των αθλητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις αλλά και ενισχύει τη δέσμευσή μας για την προώθηση της υγείας και ευημερίας της τοπικής κοινωνίας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝ. ΤΡΟΥΠΗ