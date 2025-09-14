Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στην 89η ΔΕΘ.
Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου:
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη χθεσινή ομιλία του στο Βελλίδειο, τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές», καλώντας «να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη».
