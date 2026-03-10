Η τέχνη ζωντανεύει τα βιβλία, Έκθεση exlibris στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας έως τις 22 Μαρτίου (video)

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας φιλοξενεί από 10 έως 22 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο την έκθεση Exlibris από τη βιβλιοθήκη της Βουλγαρίας παρουσιάζοντας μικρά χαρακτικά έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας που συνδέουν την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητα με τον κόσμο του βιβλίου.

Αναβολή εκδήλωσης Αντωνιάδη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στον Κοινωνικό Πολυχώρο «Ρεγγίνα», στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, αναβάλλεται, όπως μας ενημέρωσε ο εκδοτικός οίκος, για λόγους ανωτέρας βίας.

Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.