Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα η κορυφαία στον κόσμο για το 2025

Η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας»στην οδό Αριστομένους της Καλαμάτας αναδείχτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities.

«Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική», αναφέρει ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα που βρίσκεται πίσω από την τοιχογραφία.
«Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

πηγή www.protothema.gr

