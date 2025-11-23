«Η Τρίπολη σε τροχιά ανάπτυξης» | Η συνέντευξη του Κώστα Τζιούμη στον «Ελεύθερο Τύπο»

Η συζήτηση επικεντρώνεται στην αναπτυξιακή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής, και τη ριζική βελτίωση των υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του δήμου. Παράλληλα, αναλύονται οι σημαντικές επενδύσεις που μετατρέπουν την Τρίπολη σε «φαρμακευτικό κόμβο» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και οι τρέχουσες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κυρίαρχο το οικονομικό ζήτημα. Ο κ. Τζιούμης μας «ξεναγεί» στο δίκτυο Μουσείων της περιοχής και μας περιγράφει πώς σχεδιάζει να αναδείξει ιστορικά σημεία της πόλης, όπως τα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές και κρατητήρια από τους Γερμανούς κατά την Κατοχή.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας για τον Δήμο Τρίπολης, κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο;

Ως μια πόλη στην οποία μάλιστα βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι στόχοι μας είναι: Πρώτον, η αναπτυξιακή ώθηση μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της περιοχής. Δεύτερον, η βελτίωση των υποδομών για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Τρίτον, η προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς για την ένταξή μας στον τουριστικό χάρτη, κάτι που πιστεύω ότι αδίκως δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να ενταχθούμε. Τέταρτον, η αναβάθμιση των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές εκδηλώσεις.

Ποια είναι τα βασικά έργα υποδομής και οι αναπλάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα;

Εχουμε εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση για πολλά έργα, και κυρίως έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε σημαντικά κονδύλια κάτι που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ άλλοτε στο Δήμο Τρίπολης. Κομβικά έργα που ολοκληρώθηκαν είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Βασιλείου και η δημιουργία του OpenMall (ανοιχτού κέντρου εμπορίου), που έδωσαν νέα μορφή και ζωή στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας έναν πόλο έλξης, εμπορικό και ψυχαγωγικό. Πολύ σημαντικό έργο είναι η αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο (ολοκληρώνεται σε 2-3 μήνες), με στόχο να καταστήσουμε την Τρίπολη επίκεντρο του συνεδριακού τουρισμού στην Περιφέρεια. Επιπλέον, εκτελούνται αντιπλημμυρικά έργα και αναπλάσεις πλατειών (Αγίας Βαρβάρας, Μαντινείας, Συνοικισμού Κολοκοτρώνη). Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, προχωρά η ολοκλήρωση της Περιμετρικής Οδού της Τρίπολης (έργο άνω των 20 εκατ. ευρώ), που θα λύσει κυκλοφοριακά και αντιπλημμυρικά ζητήματα. Τέλος, το παλιό Δημαρχείο ανακαινίζεται και μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, ως η ιστορική έδρα του δήμου.

Τι παρεμβάσεις γίνονται για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης;

Το κέντρο, ως παλιά πόλη, αντιμετωπίζει προβλήματα στάθμευσης. Μέσω των αναπλάσεων έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν απαλύνει το πρόβλημα, ενώ εφαρμόστηκε και σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Εχουμε, επίσης διαμορφώσει περίπου 9-10 κενά οικόπεδα σε δωρεάν δημοτικά πάρκινγκ. Το κυκλοφοριακό δεν είναι τόσο έντονο. Παράλληλα προωθούμε και ενθαρρύνουμε τους πολίτες να κάνουν χρήση ποδηλάτου και να περπατούν.

Εχει αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου;

Η Τρίπολη χρησιμοποιεί ήδη αρκετά το ποδήλατο. Πριν από δύο χρόνια δημιουργήσαμε σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε πολλά σημεία περιμετρικά του κέντρου. Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους φοιτητές, αυξάνοντας περαιτέρω τη χρήση.