Κώστας Τζιούμης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά ουσιαστική αποκέντρωση, θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια»

Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ από 6-8 Νοεμβρίου 2025. Στις εργασίες του Συνεδρίου παρών ήταν ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναδείχθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους δήμους, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουν ενωμένοι τα αιτήματα τους.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, σημείωσε: «Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Επιτέλους Αυτοδιοίκηση – Ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά ουσιαστική αποκέντρωση, θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια, ώστε να μπορεί να προσφέρει πραγματικές λύσεις στις ανάγκες των πολιτών.

Ενωμένοι, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διεκδικούμε τους πόρους και τα εργαλεία που μας αναλογούν, για να χτίσουμε βιώσιμους, αποτελεσματικούς και σύγχρονους Δήμους.

Η φωνή των τοπικών κοινωνιών πρέπει να ακούγεται δυνατά και να μετρά στις αποφάσεις του Κράτους.

Ο Δήμος Τρίπολης, όπως και κάθε Δήμος της χώρας, συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον κοινό αγώνα για μια πραγματικά ισχυρή Αυτοδιοίκηση.»