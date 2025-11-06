Σε ποια χώρα απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους κάτω των 18 ετών

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 κι έπειτα απαγορεύεται ρητά να καπνίζουν όσο βρίσκονται σε κάποιο από τα 1.191 νησιά των Μαλδίβων. Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ στην έναρξη του τρέχοντος μήνα ορίζει, συγκεκριμένα, ότι οι νέοι 18 ετών και κάτω απαγορεύεται να αγοράζουν ή να χρησιμοποιούν τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από τον Πρόεδρο Mohamed Muizzu, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 κι έπειτα, απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες. Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία πριν από την πώληση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας της πολυνησιωτικής χώρας.