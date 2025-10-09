Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους – Πόσοι είναι στην Ελλάδα

Η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από το ένα πέμπτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην ήπειρο και την τέταρτη παγκοσμίως σε αριθμό δισεκατομμυριούχων.
Αρκετά υψηλά εντοπίζεται και η Ελλάδα.
Η κατανομή του πλούτου
Η ανισότητα στον πλούτο αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει τουλάχιστον το 20% του πλούτου σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και, σε πολλές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 25%, σύμφωνα με το Our World in Data.
Σύμφωνα με το Forbes, ο κόσμος θα έχει πάνω από 3.000 δισεκατομμυριούχους το 2025, με συνολική αξία 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (13,7 τρισεκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, αυτή η τεράστια συγκέντρωση πλούτου είναι πολύ άνιση: μόνο τρεις χώρες — οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία — συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ όλων των δισεκατομμυριούχων και της συνολικής περιουσίας τους.
