Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους – Πόσοι είναι στην Ελλάδα

Η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από το ένα πέμπτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην ήπειρο και την τέταρτη παγκοσμίως σε αριθμό δισεκατομμυριούχων.

Αρκετά υψηλά εντοπίζεται και η Ελλάδα.

Η κατανομή του πλούτου

Η ανισότητα στον πλούτο αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει τουλάχιστον το 20% του πλούτου σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και, σε πολλές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 25%, σύμφωνα με το Our World in Data.