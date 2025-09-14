Πώς κερδίζουν οι δισεκατομμυριούχοι (και) σε καιρούς αναταράξεων

Mπορεί ο κόσμος των αγορών να αλλάζει συνεχώς, ειδικά την τελευταία διετία, αλλά οι δισεκατομμυριούχοι και οι πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου δείχνουν πως η συνέπεια στους κανόνες των επενδύσεων δεν αλλάζει.

Η στρατηγική που ακολουθούν, περιλαμβάνοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με σημαντικές κατανομές σε δημόσια και ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, μέσα από όλους τους κύκλους της αγοράς, είναι αυτή που εξασφαλίζει την διατήρηση του πλούτου τους για πολλές γενιές, διαπιστώνει η Σάρα Νάισον-Ταραχάνο, παγκόσμια επικεφαλής της Goldman Sachs Private Wealth Management Capital Markets.

«Υπάρχει κάτι να μάθει κανείς από τη συνέπεια στη διαχείριση των κατανομών των περιουσιακών στοιχείων» λέει η Νάισον-Ταραχάνο, η οποία είναι επίσης παγκόσμια επικεφαλής δύο άλλων μονάδων – της Goldman Sachs Apex, που φέρνει επενδυτικές ευκαιρίες σε οικογενειακά γραφεία, και της Goldman Sachs Partner Family Office.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ