Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι δήμοι της χώρας – Γρ. Κωνσταντέλος «Να πιέσουμε για το αυτονόητο. Ισχυροί δήμοι, σημαίνει ισχυρές κοινωνίες, σημαίνει ανάπτυξη» (video)

Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι δήμοι της χώρας ζητώντας αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό. «Έχουμε γίνει πράγματα τα τελευταία 6 χρόνια» σημείωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πολύ μεγάλες εκκρεμότητες που δεν αντιμετωπίζονται με επάρκεια, κάτι το οποίο παρότι έχουμε δώσει πολύ χρόνο και έχουμε δείξει πολύ κατανόηση, δεν έχει μπει στις προτεραιότητες της κυβέρνησης».

Εκκρεμότητες κυρίως οικονομικές που έχουν να κάνουν όχι μόνο για τη λειτουργία των δήμων αλλά και με «νέες αρμοδιότητες που έρχονται είτε χωρίς πόρους, είτε με πολύ περιορισμένους, με αποτέλεσμα τα πενιχρά έσοδα των δήμων να εξανεμίζονται».

Mε την συμβολική κινητοποίηση της 19ης Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη Βουλή, στόχος είναι να περάσει ένα καθαρό μήνυμα, διότι «χρήματα δεν προβλέπεται να πάρουν οι δήμοι ούτε το 26 ούτε το 27 και αυτό είναι κάτι που μας καθιστά δυσλειτουργικούς». Ενώ ως μείζον χαρακτηρίζεται και το ζήτημα αποψίλωσης των δήμων από βασικές αρμοδιότητες, όπως οι πολεοδομίες. Μέσω της κινητοποίησης, στόχος των δήμων είναι «να πιέσουμε για το αυτονόητο. Ισχυροί δήμοι, σημαίνει ισχυρές κοινωνίες, σημαίνει ανάπτυξη», τονίζοντας τέλος την αναγκαιοτάτη μιας ουσιαστικής αποκέντρωσης.