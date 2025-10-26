Ισλανδία: Γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες η εμφάνιση κουνουπιών στη χώρα;

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική κρίση καθιστούν τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η Αρκτική περιοχή θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, και η Ισλανδία έχει βιώσει ρεκόρ θερμοκρασίας φέτος. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Άνευ προηγουμένου ζέστη στην Ισλανδία το καλοκαίρι

Ο Ιούλιος του 2025 έφερε την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού στην Ισλανδία, με πολλές μετεωρολογικές σταθμούς σε όλη τη χώρα να κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασιών. Σε αρκετές περιοχές, τα νέα ρεκόρ ξεπέρασαν τα προηγούμενα κατά εντυπωσιακό περιθώριο, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 8°C, μια σπάνια και αξιοσημείωτη αύξηση στην ιστορία της μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο (IMO), η υψηλότερη θερμοκρασία στις 14 Ιουλίου καταγράφηκε στο Hjarðarból στο Biskupstungur, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 29,5°C, ένα νέο τοπικό ρεκόρ. Αυτό απέχει μόλις ένα βαθμό από το απόλυτο εθνικό ρεκόρ θερμότητας της Ισλανδίας των 30,5°C, που είχε σημειωθεί στο Teigarhorn στο Berufjörður στις 22 Ιουνίου 1939. Ο ήλιος έλουσε σχεδόν όλες τις περιοχές της Ισλανδίας στις 14 και 15 Ιουλίου, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν πάνω από 25°C σε πολλές περιοχές. Πολλοί σταθμοί, όπως οι Þingvellir, Skálholt, Kálfhóll και Bræðratunguvegur, κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 28°C, μια εξαιρετική τιμή για το νησί, ακόμη και στα μέσα του καλοκαιριού. Το Ρέικιαβικ κατέγραψε υψηλή θερμοκρασία 20,8°C, για πρώτη φορά φέτος οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα ξεπέρασαν τους 20°C και ήταν η πρώτη τέτοια μέρα από τον Αύγουστο του 2023.

