Ισραήλ: Η ώρα της απελευθέρωσης των 20 ομήρων από τη Χαμάς

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να απελευθερωθούν οι 20 ζωντανοί όμηροι του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς σε διάφορα σημεία της Γάζας. Η ώρα παράδοσης των ομήρων έχει αλλάξει πολλές φορές, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Χαμάς να παραδίδει τους ομήρους λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ φτάσει στο Ισραήλ. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν πολλές ημέρες μέχρι το Ισραήλ να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων. Αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε πως οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ Τον Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη συζυγό του, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ. 09:40 | 13.10.2025 Προσγειώθηκε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Ισραήλ. Εικόνες μέσα από το Air Force One να πετά πάνω από το Τελ Αβίβ.