Ηταν η ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, ένα “μήνυμα” της Αγκυρας προς την Αθήνα; Τι κρύβει

Η ακύρωση του ραντεβού του προέδρου Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιάζει προσχηματική και μάλλον ήταν ένα μήνυμα του Τούρκου Προέδρου προς την Αθήνα, που προσπαθεί να το ερμηνεύσει.

Ας δούμε πρώτα γιατί ήταν προσχηματική η ακύρωση του ραντεβού: Κατ΄αρχάς η συνάντηση είχε κλείσει εδώ και ημέρες και είχε ανακοινωθεί και επισήμως από την Αθήνα, εν γνώσει όλων των πλευρών ότι θα ακολουθούσε η διάσκεψη που είχε συγκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ λίγο αργότερα με τις αραβικές χώρες, στην οποία είχε προσκληθεί και ο Ταγίπ Ερντογάν. Γι΄αυτό κα γινόταν ήδη λόγος για μια σύντομη συνάντηση των δυο ηγετών, με δεδομένο ότι ο κ. Ερντογάν θα έπρεπε να αναχωρήσει κάποια στιγμή, για τη διάσκεψη με τους ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου. Αρα δεν πείθει ότι συνιστούσε η ώρα της συνάντησης πρόβλημα, πόσο μάλλον που τελικά η διάσκεψη με τις αραβικές χώρες άργησε και μια ώρα να αρχίσει…όπως συμβαίνει συνήθως.

Μάλιστα η Καθημερινή γράφει ότι η τουρκική προεδρία ανάρτησε στις 9:20 το βράδυ χθες (ελληνική ώρα) μια φωτογραφία της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Η συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη ήταν στις 9 το βράδυ. Αν στο μεταξύ έγινε η συνάντηση Ερντογάν με τον Αλ Μενφί, υπάρχει και η απόδειξη ότι η ακύρωση είναι προσχηματική.

Αλλωστε οι πληροφορίες λένε ότι η ελληνική πλευρά έδωσε πολλές εναλλακτικές στην τουρκική πλευρά για μια άλλη ώρα για τη συνάντηση, που όμως δεν απαντήθηκαν ποτέ. Αρα δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία από την Αγκυρα για να γίνει η συνάντηση.

Τι κρύβει η ακύρωση του ραντεβού

Εφόσον λοιπόν η ακύρωση του ραντεβού είναι προσχηματική, ας δούμε ποιο είναι το μήνυμά της. Τι κρύβει.

Υπάρχει η μια εκδοχή, που υιοθέτησαν περίπου και ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή η Τουρκία κάνει “καψώνια” στην Ελλάδα. Το γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Εστία:

“Με τον “αέρα” του “κυριάρχου” στον οποίο πλέον έχουν ανοίξει και οι θύρες του Λευκού Οίκου, ο Ταγίπ Ερντογάν θέλησε να δείξει στην ελληνική κυβέρνηση, πόσο λίγο την υπολογίζει. Εκεί μας έχει οδηγήσει η πολιτική των ήρεμων νερών και των υποχωρήσεων στα οποία έχει οδηγήσει η στρατηγική αφέλεια που επιδεικνύει η Αθήνα και που οπτικοποιήθηκε με την γνωστή υπόκλιση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.” (Αναφέρεται σε βαθιά υπόκλιση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, υποδεχόμενος στο προεδρικό Μέγαρο τον Τούρκο πρόεδρο, την τελευταία φορά που βρέθηκε στην Αθήνα ο κ. Ερντογάν και που έγινε viral στα social media.)

Να είναι όμως η αιτία της ακύρωσης του ραντεβού, το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ήθελε να κάνει “καψώνι” στον Μητσοτάκη; Γι΄αυτό μάλιστα και η ακύρωση ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή, για να είναι μεγαλύτερη η έκπληξη; Είναι αυτή η ερμηνεία; Η παιδική ψυχολογία δηλαδή του Τούρκου Προέδρου, που αρέσκεται σε παιχνίδια τέτοιου τύπου; Ετσι διαμορφώνονται οι διακρατικές σχέσεις και οι σχέσεις των ηγετών;

Με τα όσα έχουμε δει με τον πρόεδρο Τραμπ και τις αντιδράσεις του, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, αλλά μάλλον η ακύρωση έχει πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά αίτια. Πιο πολιτικά.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.thetoc.gr πατώντας ΕΔΩ