Κ. Μιχόπουλος: «Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Μεγαλόπολης επιτέλους ξεκινά!»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από πολύμηνες, συντονισμένες και οργανωμένες ενέργειες από τη Δημοτική μας Αρχή, υπογράφτηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο ‘’Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μεγαλόπολης’’.

Η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου έρχεται να δώσει λύσεις που χρόνιζαν και εμπόδιζαν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας. Μέσω του Τ.Π.Σ. θα προσδιοριστούν οι χρήσεις γης, τα όρια των οικισμών και περιοχών προς πολεοδόμηση καθώς και οι Ζώνες κινήτρων για επενδυτική δραστηριότητα.

Δίνεται λύση μετά από πολλά έτη στην υφιστάμενη επιχειρηματικότητα και ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για την οργανωμένη υποδοχή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Θα ήθελα, μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω τον φίλο Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά για την πολύτιμη βοήθεια του καθώς και τα στελέχη του ΤΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ για την καθοριστική συμβολή τους στη λύση του σημαντικότερου, ίσως, προβλήματος για την περιοχή μας σήμερα.

Επίσης, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για τις ενέργειες τους όλο αυτό το διάστημα για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα.

Καλώ όλο το επιστημονικό και τεχνικό κόσμο της περιοχής μας για συνεργασία και συντονισμό ώστε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας να γίνει άμεσα πραγματικότητα!

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Κωνσταντίνος Μιχόπουλος