Γυρίζει σελίδα η Μεγαλόπολη – Νέα πρόσκληση 6,4 εκατ. ευρώ για έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης και πολιτισμού (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε μία νέα, σημαντική επένδυση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεγαλόπολης, ανακοινώνοντας πρόσκληση συνολικού ύψους 6.402.000 ευρώ για έργα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027».

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Μεγαλόπολης αποτελεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που λειτουργεί συμπληρωματικά με το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 11,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, ο οποίος σημείωσε «Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Μεγαλόπολης, τη δημιουργία πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, τη σύνδεση του αρχαίου θεάτρου της Μεγαλόπολης με το δημαρχείο και την αγορά, αλλά και την βιοκλιματική ανάπλαση ενός παραδοσιακού οικισμού, τον οικισμό Ίσαρη, ο οποίος είναι ένας πολύ παραδοσιακός οικισμός και ο Δήμος Μεγαλόπολης, σε συνεργασία με εμάς και με τον Περιφερειάρχη μας, αποφασίστηκε να μπει μέσα στην πρόσκληση αυτή… Ήδη έχουμε άλλες δύο προσκλήσεις από την Περιφέρεια σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Μεγαλόπολης που αφορούσαν την ανοιχτή θεατρική σκηνή και το κοπηλατικό κέντρο στη Λίμνη στα Κυπαρίσσια, ένα εκατομμύριο ευρώ»…

Μεταξύ άλλων τόνισε «Υπάρχει και η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση που ειδικά για τη Μεγαλόπολη αλλά και για το Δήμο Τρίπολης και για το Δήμο Γορτυνίας και για το Δήμο Οιχαλίας γιατί αφορά και τους τέσσερις Δήμους έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει αρκετά πράγματα όπως και στις επενδύσεις που έχει υπερκαλυφθεί η πρόσκληση που είχε βγει από τη Δίκαιη Μετάβαση αλλά και σε εμάς που αφορά τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 3 ήδη ο πυλώνας 3 έχει εγκριθεί από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων και έχει σταλεί στην Ευρώπη ώστε πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε την έγκριση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αρχίσουμε στη συνέχεια να δημοπρατηθούν έργα όπως είναι ο Περιφερειακός της Τρίπολης, όπως είναι η σχολή στην Μεγαλόπολη»…