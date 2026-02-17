Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στην προληπτική εκκένωση των οικισμών Μαχαλάς και Άνω Μεριά του Ταϋγέτου προχώρησε ο δήμος Καλαμάτας, με την απομάκρυνση συνολικά εννέα κατοίκων.
Όπως σημειώνει ο Θανάσης Βασιλόπουλος τα προβλήματα σε δρόμους και υποδομές είναι πολλά και σε αρκετές περιοχές ενώ έχει κατατεθεί αίτημα, ώστε να κηρυχθεί ολόκληρος ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί μια πρώτη χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών.
Δεν λέει να πάρει… κεφάλι η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή. Οι καλλιέργειες στον κάμπο της Μικρομάνης είναι κάθε λίγο και… λιγάκι «πνιγμένες» στα νερά, με την κατάσταση αφήνει να αφήνει εκτεταμένες ζημιές σε εποχικά προϊόντα και κηπευτικά.
Μάλιστα, οι παραγωγοί επισημαίνουν πως απαιτούνται να υπάρξουν άμεσα τεχνικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.
Αποκλεισμένο το Μαζαράκι στον Δήμο Ήλιδας
Στην Ηλεία, το χωριό Μαζαράκι παραμένει αποκλεισμένο λόγω εκτεταμένης κατολίσθησης μήκους άνω των 700 μέτρων, που ξεκινά από την είσοδο του οικισμού. Η ισχυρή χαλαζόπτωση επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.
Η πρώτη είσοδος του χωριού έχει αποκλειστεί εδώ και πέντε ημέρες, ενώ σήμερα το πρωί έκλεισε και η δεύτερη. Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές αναγκάζονται να διέρχονται πεζή μέσα από χωράφια και λάσπες.
Μηχάνημα του δήμου επιχειρεί να αποκαταστήσει την πρόσβαση, με στόχο να ανοίξει τουλάχιστον ένας δρόμος μέχρι το βράδυ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.