Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στην προληπτική εκκένωση των οικισμών Μαχαλάς και Άνω Μεριά του Ταϋγέτου προχώρησε ο δήμος Καλαμάτας, με την απομάκρυνση συνολικά εννέα κατοίκων.

Όπως σημειώνει ο Θανάσης Βασιλόπουλος τα προβλήματα σε δρόμους και υποδομές είναι πολλά και σε αρκετές περιοχές ενώ έχει κατατεθεί αίτημα, ώστε να κηρυχθεί ολόκληρος ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί μια πρώτη χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών.