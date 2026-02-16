Έρευνες υδρογονανθράκων: Τι σηματοδοτούν οι συμφωνίες και τι… περιμένουμε στα επόμενα βήματα (video)

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της αμερικανικής Chevron για την έναρξη ερευνών υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια blocks της χώρας, εξέλιξη που φαίνεται ανοίγει νέα σελίδα για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. «Το μόνο θετικό από τις υπογραφές είναι ότι η Chevron αυτόματα ακύρωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο». τόνισε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής Γεωλογίας στην τηλεόραση BEST ενώ παράλληλα σημείωσε «Όμως η Chevron παίζει παντού. Θέλει να λειάνει όλες τις γωνίες, ώστε να μην έχουμε εντάσεις. Φαίνεται ότι μας έδωσε τη γεωστρατηγική δύναμη το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε τον υπόγειο υποθαλάσσιο πλούτο μας».

Την ίδια στιγμή οι αναλυτές σημειώνουν τα θετικά αλλά στέκονται και με σκεπτικισμό κυρίως για εκείνα που δεν έγιναν στο παρελθόν με τον κ. Ζεληλίδη να επισημαίνει «Η EXON όταν ήρθε εδώ το 2019 έκανε μια αίτηση για να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες. Προσέφυγε μια περιβαλλοντική οργάνωση στο ΣτΕ και η κυβέρνηση αγνόησε την όποια υποστήριξη στην πετρελαϊκή εταιρεία και επί 3,5 χρόνια δεν είχαμε έγκριση για να προχωρήσουν οι σεισμικές έρευνες… Δηλαδή σήμερα η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να διεκδικήσει μέσω του ΣτΕ την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για να γίνουν σεισμικές έρευνες, να το χαιρετήσω. Μένει να το δούμε όμως. Όπως και το… ότι θα γίνουμε εξαγωγός φυσικού αερίου. Το ερώτημα που γεννάτε είναι αν βρούμε πετρέλαιο θα το αφήσουμε εκεί» αναρωτήθηκε ο κ. Ζεληλίδης ενώ συμπλήρωσε «Αν δούμε αυτές τις συμβάσες που περιγράφουν ένα τέτοιο γεγονός ότι πάμε μόνο για φυσικό αέριο. Νότια της Κρήτης στο Μεσογειακό βουνό έχει μόνο πετρέλαιο. Στο μπλοκ 2 έχει σχεδόν μόνο πετρέλαιο. Αναρωτιέμαι αν άλλαξαν τοι αφήγημα και πλέον θέλουμε και το πετρέλαιο. Δεν είναι επιθυμία της ελληνικής Πολιτείας να εξορύξει είναι επιθυμία της Αμερικής και εμείς συμφωνούμε».

Μεταξύ άλλων είπε αναφερόμενος στο σενάριο να φτάσουμε το 2035 σε εξόρυξη «Όλα τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας και στο σύνδρομο της άρνησης μου δημιουργούν το συμπέρασμα η συγκεκριμένη εξόρυξη θα γίνει στις εκλογές του 2027. Είμαι ακόμα φοβισμένος και καχύποπτος αν δε δω τα βήματα. Μακάρι να δω τις σεισμικές έρευνες στο τέλος του 2026».