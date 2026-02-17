Βρέθηκε η βαθύτερη μπλε τρύπα των ωκεανών: Το φαινόμενο που προβληματίζει τους ειδικούς

Ένα υποθαλάσσιο γεωλογικό φαινόμενο στα ανοικτά του Μεξικού έχει αφήσει τους επιστήμονες με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Πρόκειται για την βαθύτερη γνωστή «μπλε τρύπα» στον κόσμο, η οποία φτάνει σε βάθος άνω των 420 μέτρων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιβεβαιωθεί πού ακριβώς βρίσκεται ο πυθμένας της.

Η υποθαλάσσια καταβόθρα είναι γνωστή ως Taam Ja’, που στη γλώσσα των Μάγια σημαίνει «βαθύ νερό». Βρίσκεται κοντά στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού και ανακαλύφθηκε πριν από λίγο περισσότερο από 20 χρόνια από έναν τοπικό δύτη. Από την επιφάνεια είναι δύσκολα ορατή, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα μυστηρίου γύρω από το εντυπωσιακό αυτό φυσικό σχηματισμό.

Το 2021, ερευνητές επιχείρησαν να μετρήσουν το βάθος της με τη βοήθεια ηχοβολιστικού συστήματος (echo sounder), το οποίο στέλνει ηχητικά κύματα προς τον πυθμένα και καταγράφει την αντανάκλασή τους. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για βάθος 275 μέτρων. Ωστόσο, αποστολή του 2023 διαπίστωσε ότι η καταβόθρα φτάνει τουλάχιστον τα 420 μέτρα, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αποτελεί και το τελικό της βάθος.

