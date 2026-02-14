Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Κατάκολο εκπέμπει SOS από την κακοκαιρία: Ο βράχος 40 τόνων συνεχίζει να απειλεί σπίτια – Δεν έχουν τέλος οι κατολισθήσεις

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Κατάκολο μετά το πρόσφατο πέρασμα της κακοκαιρίας. Η περιοχή παραμένει και σήμερα (14.02.2026) για 2η ημέρα, σε κατάσταση συναγερμού με τον βράχο να απειλεί ακόμη σπίτια. Δεκάδες κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί, ενώ έχει κλείσει και κεντρικός δρόμος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο σημείο όπου βράχος 40 τόνων έπεσε από το βουνό και πλέον «ισορροπεί» στην πλαγιά, απειλώντας τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις. Τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο Κατάκολο και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους για την απομάκρυνσή του.

