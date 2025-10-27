Καλαμάτα 2030: Το όραμα για την κλιματική ουδετερότητα – Παρουσίαση έργων και δράσεων του Κλιματικού Συμβολαίου

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέλος της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίασε το Σάββατο έναν σημαντικό και φιλόδοξο δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, προσκαλώντας όλους τους πολίτες της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης προσπάθειας, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Καλαμάτα 2030», στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το Κλιματικό Συμβόλαιο και τις δράσεις που το συνοδεύουν.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός Παιδείας εξήρε την εξαιρετική και αποφασιστική προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στην υλοποίηση ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος, που όπως περιέγραψε πρέπει να γίνει ξεκινώντας από τα παιδιά, τους μελλοντικούς πολίτες.

Χαιρετισμούς απηύθηναν επίσης οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός, ο Θωμάς Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννιτών και ο Νίκος Χρυσόγελος Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης & Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων. Την σπουδαία πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας εξήραν και όλοι όσοι μίλησαν από το βήμα της εκδήλωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την πρωτοποριακή προσέγγισή του και για τον βηματισμό με ρεαλιστικό πρόσημο που έχει θέσει μέσα από το κλιματικό συμβόλαιο, που δεν περιορίζεται απλώς στη βελτίωση των υποδομών, αλλά επενδύει σε καινοτόμες λύσεις για το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το μήνυμα ότι η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας ξεδιπλώνεται με έργα που ενσωματώνουν τις αξίες της βιωσιμότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της κυκλικής οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη δεν είναι μόνο μέρος του μέλλοντος, αλλά και πρωτοπόρος στη δημιουργία του, έστειλε κατά τον δικό του χαιρετισμό ο οικοδεσπότης, Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων πως “Ολο αυτό ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, τότε που αν θέλετε δεν είχαμε την νοοτροπία, δεν είχαμε την σκέψη για να συνεργαστούμε και να υλοποήσουμε Ευρωπαικά Προγράμματα. Όλο αυτό ξεκίνησε και το είδαμε ως μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε χρηματοδοτήσεις, να υλοποιήσουμε μελέτες και να υλοποιήσουμε έργα. Ομως μόλις όλο αυτό ξεκίνησε μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου, μέσα από την όρεξη των νέων μας, μέσα από την πρωτόγνωρη – πράγματι- διαβούλευση από την διαπιστώσαμε πρώτα εμείς, ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαμορφώσουμε το όραμα της πόλης μας. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Να ανοίξουμε δρόμους. Να χαράξουμε προοπτικές. Αναγνωρίζοντας δυσκολίες αλλα και γνωρίζοντας που βρισκόμαστε, που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά και πως θα δημιουργήσουμε τον οδικό χάρτη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό…”

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου ζήτησε παράλληλα την στήριξη του κράτους και της Ε.Ε. σε αυτή την προσπάθεια και έδειξε το δρόμο στο τι πρέπει να γίνει και χρηματοδοτικά για να επιτευχθούν οι στοχεύσεις.

Με εξαιρετικό τρόπο παρουσίασε την εκδήλωση η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού, βραβευμένη με το βραβείο Μπότση. Ξεχωριστά τα όσα παρουσιάστηκαν στην διάρθρωση της όλης εκδήλωσης την επιμέλεια της οποίας είχε ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Παπαευσταθίου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Από τις πράσινες αναπλάσεις και τις καθαρές μεταφορές, μέχρι τις ενεργειακές ανακαινίσεις και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αφορά συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στην εκδήλωση τα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας ανακοίνωσαν την απόφαση τους να ηγηθούν της προσπάθειας της Καλαμάτας να γίνει Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026. Στην σκηνή του Πνευματικού Κέντρου παρουσίασαν τον τρόπο που δουλεύουν, πως παράγουν ιδέες και θεματικές και κατέληξαν να δημοσιοποιήσουν την πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας και το Συμβουλίου να διεκδικήσει τον θεσμό της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2026.

Εντύπωση έκανε η παρουσίαση του Kalamata.Lab, του Κέντρου Καινοτομίας του Δήμου Καλαμάτας, που θα στεγαστεί στο κτήριο Αναγνωστόπουλου, στην συμβολή των οδών Φάρων και Ασίνης, και θα περιλαμβάνει διαδραστικές αίθουσες, χώρους για το φεστιβάλ ρομποτικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας μέχρι μια αίθουσα που βιωματικά οι μαθητές θα ζουν τον σεισμό της Καλαμάτα. Οι αρχιτέκτονες Άγγελος Χρόνης και Ελευθερία Παπαδοσίφου παρουσίασαν επίσης μια πλατφόρμα ψηφιακού δίδυμου της πόλης, που έχουν καταχωρηθεί όλα τα δεδομένα του κλιματικού συμβολαίου και θα μπορεί το κοινό μέσω ενός ψηφιακού βοηθού να συνομιλεί και να αντλεί στοιχεία για την κλιματική ουδετερότητα – ενώ ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχαν και το πιλοτικό πρόγραμμα της Καλαμάτας με τα ψηφιακά δίδυμα 6 σχολείων που εκπαιδεύει σχολικούς πρεσβευτές για το κλίμα μέσα και από την συνεργασία της Unisystems και των Πλειάδων και της Local AI με τον Δήμο.

Στην Καλαμάτα του μέλλοντος που είδαμε δεν είχαν μόνο θέση επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, αλλά και παιδιά που μέσα από το Φεστιβάλ Ρομποτικής του Δήμου Καλαμάτας παρουσίασαν τις εφευρέσεις τους για ένα πιο βιώσιμο αύριο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το ζεστό χειροκρότημα.

Παράλληλα, ο Ξενοφώντας Κάππα, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου τόνισε τον σπουδαίο ρόλο του ιδρύματος αλλά και του Δήμου προς την κλιματική ουδετερότητα. Με χορηγία και του Ιδρύματος ολοκληρώνεται παράλληλα και η κεντρική τοιχογραφία στην κεντρική πλατεία της πόλης που αποτυπώνει τον πολιτιστικό και αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής, που έχει κλέψει τα βλέμματα των επισκεπτών, για την οποία μίλησε ο καλλιτέχνης της, εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος,

Την εκδήλωση έκλεισε με μοναδικό τρόπο η Κατερίνα Βρανά, stand up κωμικός ΑμεΑ, που εξήρε την προσβασιμότητα του κέντρου της Καλαμάτας, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι οι ελληνικές πόλεις να έχουν την κοινωνική ευαισθησία να προστατέυουν την πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μια σειρά από ενδιαφέροντες θεματικούς κύκλους, όπως το podcast του Συμβολαίου Νεολαίας Καλαμάτας με προσωπικότητες του πολιτισμού και της πολιτικής, καθώς και κλειστά workshops με κεντρικά θέματα την ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια, όπως το brunch club για παιδιά με εποχικά φρούτα και λαχανικά, και να επισκεφθούν εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής που αντλούσαν έμπνευση από τη φύση και την τοπική κοινότητα.

Η 25η Οκτωβρίου αποτέλεσε μια ακόμα πρόσκληση για την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων στη δημιουργία της πόλης του μέλλοντος, μιας πόλης που στοχεύει σε μια πιο βιώσιμη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους.