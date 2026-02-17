Τελευταία Νέα
Ο ΑΣΚ Αστέρας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

️Το απόγευμα της Κυριακής (15/2), σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητικού Συλλόγου Καλαμάτας «ΑΣΤΕΡΑΣ».
Στην όμορφη αυτή συνάντηση έδωσαν το «παρών» η διοίκηση, αθλητές από όλα τα τμήματα, γονείς και φίλοι του Συλλόγου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο Αστέρας είναι πάνω απ’ όλα μια μεγάλη οικογένεια.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Καλαμάτας κ. Γιώργος Λαζαρίδης.
Τα φλουριά της πίτας ήταν δύο και οι τυχεροί κέρδισαν όμορφα δώρα.
Ευχαριστούμε θερμά το εστιατόριο «Αφράλατο», Μιαούλη 30, στο Πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας, για την εξαιρετική φιλοξενία και την άριστη εξυπηρέτηση.
Ευχόμαστε σε όλους μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα

