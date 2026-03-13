Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Καμπανάκι για το ευρωπαϊκό ρύζι, κρούουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί και η εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, καθώς όπως προειδοποιούν η καλλιέργεια έχει εισέλθει σε κρίση και η αγορά σε αβεβαιότητα.

Η αυξανόμενη πίεση που ασκείται στην ευρωπαϊκή ρυζοκαλλιέργεια, όπως αναφέρουν οι ευρωπαίοι αγρότες και η βιομηχανία, οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής, στις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις και στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην αγορά της ΕΕ.

Στην τελευταία εκστρατεία, οι εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν περίπου τα 1,7 εκατομμύρια τόνους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία εκστρατεία, οι εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν περίπου τα 1,7 εκατομμύρια τόνους. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των εισαγωγών εισέρχεται στην αγορά της ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών.

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαίοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος εισροών και πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα από τα πιο απαιτητικά περιβαλλοντικά και παραγωγικά πρότυπα στον κόσμο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αυξανόμενη αβεβαιότητα για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα του ρυζιού.

