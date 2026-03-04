Κάρτα ή κινητό για ανέπαφες πληρωμές – Ποια μέθοδος είναι τελικά πιο ασφαλής

Το τοπίο των συναλλαγών έχει μεταμορφωθεί και η καθημερινότητα έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, με τις ανέπαφες πληρωμές να αποτελούν πλέον τον κανόνα. Παραμένει όμως το βασικό ερώτημα, αν είναι ασφαλέστερο να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;

Το θέμα ανέλυσε ο ειδικός σε ζητήματα απάτης και κυβερνοεγκλήματος Juan Carlos Galindo, εξηγώντας τις τεχνικές διαφορές ανάμεσα στις δύο μεθόδους και θέτοντας στο επίκεντρο ένα κρίσιμο ζήτημα, το πώς λειτουργεί στην πράξη η ασύρματη επικοινωνία;

Πώς λειτουργούν οι ανέπαφες πληρωμές με κάρτα

Οι περισσότερες τραπεζικές κάρτες είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία NFC για ανέπαφες συναλλαγές. Όταν ο κάτοχος φέρνει την κάρτα κοντά στο POS, δεν χρειάζεται να την εισαγάγει στη συσκευή. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω ραδιοσυχνοτήτων, με το τερματικό να αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία.

