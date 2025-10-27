Κατά 50% μειωμένη η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία – Οι γεωπόνοι «δείχνουν» την κλιματική αλλαγή (video)

Μείωση της παραγωγής κατά περίπου 50% σε σχέση με πέρυσι εκτιμούν οι γεωπόνοι της Μεσσηνίας, αποδίδοντας το φαινόμενο κυρίως στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αν και το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Ζωντανός, πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, οι καιρικές συνθήκες είχαν λίγο-πολύ προϊδεάσει για την κατάσταση, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «κάποιοι προσπαθούσαν να ανεβάσουν την εκτίμηση της παραγωγής στους 350 χιλιάδες τόνους, όπως και την παγκόσμια παραγωγή στα 4 εκατομμύρια». Φέτος, σημείωσε ο κ. Ζωντανός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best, «θα είναι ζήτημα εάν η παγκόσμια παραγωγή φτάσει τα 3 εκατομμύρια τόνους», υπογραμμίζοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος.

Απομένει ακόμη περίπου ενάμισης μήνας για την ολοκλήρωση της συγκομιδής, με τα μέχρι τώρα δείγματα να δείχνουν καλή ποιότητα προϊόντος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο πρόεδρος των γεωπόνων, ο δάκος και το γλοιοσπόριο αποτελούν απειλές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση της παραγωγής. Ο ίδιος ανέδειξε ως κρίσιμα ζητήματα για τους παραγωγούς τόσο την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας, όσο και την έλλειψη ρευστότητας, καθώς πολλοί αγρότες δεν έχουν λάβει ακόμη τη βασική ενίσχυση, εκτιμώντας ότι «θα αναγκαστεί να πουλήσει προϊόν, θα υπάρξει ένας «εκβιασμός» για να πουλήσει γιατί πιέζεται από τα ανάγκες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας».

Κλείνοντας, ο κ. Ζωντανός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών εστιάζουν τόσο στο υψηλό κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος διαβίωσης. «Μια τιμή κάτω από 5,5 ευρώ το κιλό», προειδοποίησε, «θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά, στην καθημερινότητα των παραγωγών και στον πρωτογενή τομέα», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ενδεχόμενη εγκατάλειψη της γης και των καλλιεργειών.