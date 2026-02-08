Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καθαρισμός οικοπέδων: Τι αλλάζει το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» -Οι προθεσμίες δήλωσης και τα πρόστιμα

Σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία και τον τρόπο εφαρμογής των καθαρισμών οικοπέδων εισάγει νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενεργή Μάχη», δίνει έμφαση στην αναδιαμόρφωση του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Η νέα ρύθμιση που προωθείται έχει ως στόχο το Μητρώο να μην περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο που θα συνδέεται με την υποβολή δηλώσεων, τους ελέγχους αλλά και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ο καθαρισμός των οικοπέδων αλλά και η δήλωσή τους παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ιδιοκτήτες ή υπόχρεοι καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμό των οικοπέδων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, με υποχρέωση συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενώ η δήλωση υποβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

