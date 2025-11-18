Στο 12% παραμένει το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στην ΕΕ – Στο 24,5% η «ψαλίδα» στις συντάξεις

Η σημερινή «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής 2025» βρίσκει τον ευρωπαϊκό στόχο για μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών – γυναικών να μην έχει ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται διαφορετικά από τους άνδρες ακόμη και όταν προσφέρουν την ίδια εργασία, καθώς οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι των ανδρών κατά 12%, ενώ οι συντάξεις τους υπολείπονται κατά 24,5%.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση μισθολογική ανισότητα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ πέρυσι ήταν σημαντικά υψηλή σε Λετονία (19%), Αυστρία (18,3%), Τσεχία (18%), Ουγγαρία (17,8%) και Γερμανία (17,6%). Στην Ελλάδα, το χάσμα μειώθηκε μεν στο 13,6%, είναι όμως ακόμη υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ μόνο το Λουξεμβούργο έχει κλείσει την «ψαλίδα» μεταξύ των δύο φύλων.

Άλλες χώρες με μικρότερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι το Βέλγιο (0,7%), η Ιταλία (2,2%), η Ρουμανία (3,8%), η Μάλτα (5,1%) και η Σλοβενία (3,8%).

Ένα από τα βασικότερα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται είναι αυτά που σχετίζονται με τις ευθύνες φροντίδας των γυναικών. Οι γυναίκες συνεχίζουν να αναλαμβάνουν δυσανάλογο μερίδιο της φροντίδας του σπιτιού και της οικογένειας, παράλληλα με την επίσημη εργασία τους.

Η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αξιώνει μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε υπηρεσίες φροντίδας υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες, όπως προβλέπεται στη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Φροντίδα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr πατώντας ΕΔΩ