Κι όμως, υπάρχει όριο στις θερμίδες που μπορούμε να κάψουμε

Ανεξάρτητα από το πόσο γυμνασμένοι είστε, η έρευνα υποδεικνύει ότι κάποια στιγμή φτάνετε σε ένα όριο στον αριθμό των θερμίδων που μπορείτε να κάψετε χωρίς ξεκούραση, ακόμα κι αν είστε επαγγελματίας μαραθωνοδρόμος.

Οι μαραθωνοδρόμοι —οι οποίοι συνήθως τρέχουν αποστάσεις μεγαλύτερες και από 42 χιλιόμετρα— μπορούν να κάψουν πάνω από 10.000 θερμίδες σε μία μόνο ημέρα, αλλά αυτός ο αριθμός δεν είναι βιώσιμος κατά τη διάρκεια μηνών προπόνησης.

Μετά από περίπου έξι μήνες, αυτοί οι αθλητές «χτυπούν έναν μεταβολικό τοίχο», σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

«Αυτό το μακροχρόνιο όριο αντιστοιχεί περίπου στο 2,5 φορές τον βασικό μεταβολικό ρυθμό ενός ατόμου, ο οποίος είναι ο ελάχιστος αριθμός θερμίδων που χρειάζεται ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας για να εκτελέσει ζωτικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή», δήλωσε ο Andrew Best, βιολογικός ανθρωπολόγος στο College of Liberal Arts της Μασαχουσέτης και συν-συγγραφέας της πρόσφατης μελέτης.

Οι περισσότεροι από εμάς, οι απλοί άνθρωποι, δεν φτάνουμε κοντά σε αυτό το επίπεδο των 2,5 φορές, τουλάχιστον όχι σε συνεχή βάση.