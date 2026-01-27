Πώς το μαύρο πιπέρι και το ελαιόλαδο αυξάνουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα

Το καρύκευμα ή το dressing που προσθέτουμε στο φαγητό μας μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να βελτιώσει τη γεύση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα βιταμινών και μετάλλων που τελικά απορροφά ο οργανισμός μας από τα τρόφιμα.

Το μαύρο πιπέρι, ένα μπαχαρικό με ιστορία χιλιάδων ετών που καλλιεργήθηκε αρχικά στην Ινδία πριν από περισσότερα από 3.500 χρόνια, περιέχει χημικές ουσίες που διευκολύνουν την απορρόφηση βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών στο αίμα. Παράλληλα, μικρά σταγονίδια λίπους –όπως αυτά που υπάρχουν στο γάλα ή στο ελαιόλαδο– έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη «διαθεσιμότητα» των θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ