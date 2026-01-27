Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Πώς το μαύρο πιπέρι και το ελαιόλαδο αυξάνουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα

Share

Το καρύκευμα ή το dressing που προσθέτουμε στο φαγητό μας μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να βελτιώσει τη γεύση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα βιταμινών και μετάλλων που τελικά απορροφά ο οργανισμός μας από τα τρόφιμα.

Το μαύρο πιπέρι, ένα μπαχαρικό με ιστορία χιλιάδων ετών που καλλιεργήθηκε αρχικά στην Ινδία πριν από περισσότερα από 3.500 χρόνια, περιέχει χημικές ουσίες που διευκολύνουν την απορρόφηση βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών στο αίμα. Παράλληλα, μικρά σταγονίδια λίπους –όπως αυτά που υπάρχουν στο γάλα ή στο ελαιόλαδο– έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη «διαθεσιμότητα» των θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode