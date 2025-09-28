Ντουμπάι: Συνελήφθη ο διοργανωτής των αρρωστημένων porta potty parties – Πώς τον “τσάκωσε” το BBC

Στη σύλληψη του Charles Mwesigwa, φερόμενου ως “εγκεφάλου” των διαβόητων porta potty parties στο Ντουμπάι, με θύματα μοντέλα και influencers, προχώρησαν οι Αρχές των ΗΑΕ.

Πρόκειται για πρώην οδηγό λεωφορείου στο Λονδίνο, με καταγωγή από την Ουγκάντα, ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής δικτύου εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, κυρίως από την Ουγκάντα, με έδρα τις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα του BBC. Κατά τη διάρκεια της μυστικής έρευνας, ο Mwesigwa ανέφερε στον δημοσιογράφο του BBC ότι μπορεί να κανονίσει τη συμμετοχή γυναικών σε σεξουαλικά πάρτι (porta potty parties) με τιμές που ξεκινούν από 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές είναι πρόθυμες να ικανοποιήσουν σχεδόν κάθε επιθυμία των πελατών.

Μετά τις αποκαλύψεις του BBC, ο φερόμενος ως “εγκέφαλος” συνελήφθη.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.thetoc.gr πατώντας ΕΔΩ