Κινητοποίηση εργαζομένων, φορέων και συλλόγων για την ενίσχυση του ΚΥ Αγίου Νικολάου

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, το οποίο λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις: κενές βάρδιες, ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί που καλύπτονται από άλλες δομές, ακόμη και βάρδιες χωρίς ασθενοφόρο.

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, συγκέντρωση για την ενίσχυση του ΚΥ Αγίου Νικολάου η τοπική κοινωνία ενώνει τη φωνή της στο πλαίσιο κινητοποίησης που χαίρει της στήριξης φορέων και συλλόγων.

Το αίτημα κοινό: η επισφαλής εικόνα της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής να αποτελέσει παρελθόν. Αυτό που ζητούν εργαζόμενοι, φορείς και πολίτες της περιοχής είναι η κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας με μόνιμες προσλήψεις, σύγχρονο εξοπλισμό και πλήρη 24ωρη λειτουργία, ώστε να μη τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές κατοίκων και επισκεπτών.

Συμπαράσταση από σωματεία και φορείς

Στο πλευρό των εργαζομένων και ο Δήμος Δυτικής Μάνης που προ ημερών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στήριξη στη συγκέντρωση για την ενίσχυση του ΚΥ Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά: “Σε συνέχεια του ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, ο Δήμος μας εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία της δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Δυτικής Μάνης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καλούμε τους συμπολίτες μας να παραστούν και να στηρίξουν τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

ώρα 11:00 π.μ.

έξω από το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, διεκδικούμε τη θεσμική και ουσιαστική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.”

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ

Αύριο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11πμ στο Κέντρο υγείας Αγ Νικολάου, αντιπροσωπεία από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις θα δώσει αγωνιστικό παρών στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας πού καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου

Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας Είναι αγώνας για την ζωή, ενάντια στους ισοσκελισμένους προυπολογισμούς κόστους οφέλους πού έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

Ο τομέας της υγείας μας αφορά όλους, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τους εκατοντάδες εργαζόμενους, εποχιακούς και μη, στον κλάδο των τροφίμων – ποτών αλλά και στις κατασκευές, στην εστίαση κ.α.

Γιά όσους δεν έχουμε θρηνήσει συμπολίτες μας, το οφείλουμε στο φιλότιμο του προσωπικού του ΚΥ και των εθελοντών της περιοχής που δρουν με αυτοθυσία και ελάχιστα μέσα.

Η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη και σοβαρή υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, με συνέπεια την αδρανοποίηση των Αγροτικών Ιατρείων Κάμπου, Καρδαμύλης και Πλάτσας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει ουσιαστικά την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκαλεί ταλαιπωρία, εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους χρονίως πάσχοντες και τους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Η Ένωση στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής, ποιοτική και ασφαλής παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η παρουσία της Ένωσης στη διαμαρτυρία, μέσω του Αντιπροέδρου της, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στήριξης στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων και των τοπικών κοινοτήτων.

Καλούμε την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές λύσεις για ένα ζήτημα που αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην υγεία.

Η υγεία των κατοίκων της Δυτικής Μάνης δεν μπορεί να περιμένει.

Στην Δυτική Μάνη δεν κατοικούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου εκπέμπει σήμα κινδύνου – και μαζί του ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Η δραματική έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι «τεχνικό πρόβλημα». Είναι πολιτική επιλογή. Είναι η επιλογή της εγκατάλειψης της περιφέρειας. Είναι η επιλογή να δουλεύουν εξαντλημένοι εργαζόμενοι με συνεχείς εφημερίες, να μένουν βάρδιες ακάλυπτες και να ζουν οι κάτοικοι με την αγωνία αν θα έχουν πρόσβαση σε άμεση φροντίδα όταν τη χρειαστούν. Η Δυτική Μάνη δεν ζητά προνόμια. Ζητά το αυτονόητο: ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της τους θερινούς μήνες, η υποστελέχωση δεν είναι απλώς αμέλεια – είναι επικίνδυνη. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μιλά για «ενίσχυση του ΕΣΥ» όταν στην πράξη αφήνει κρίσιμες δομές να αποδυναμώνονται. Δεν μπορεί η δημόσια υγεία να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στηρίζει την κινητοποίηση των εργαζομένων και των κατοίκων και απαιτεί:

Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών.

Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σχέδιο ουσιαστικής στήριξης των δομών υγείας στην περιφέρεια. Η υγεία δεν είναι αριθμός στον προϋπολογισμό. Είναι ανθρώπινες ζωές. Η Μεσσηνία δεν θα σιωπήσει μπροστά στην υποβάθμιση των δομών της. Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής