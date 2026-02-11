Η διπλή διεθνής διάκριση για τον Skitsofreni και το… κατέβασμα της σελίδας

Δεν χρειάζεται να μιλήσεις για αυτόν… για τον ίδιο μιλούν τα έργα του. Συνδεδεμένες διαδοχικές πινελιές με αέρινη spray αισθητική, σε μια απαράμιλλη προσέγγιση χρωμάτων ανάμεσα στο ωραίο που γίνεται υπέροχο και ανάμεσα στο σκεπτικό που γίνεται οπτικά ωφέλιμο -food for thought που λένε στα… χωριά μας. Ο Κώστας Λούζης που έχει συνδέσει όσο κανείς άλλος στην περιοχή μας το καλλιτεχνικό του όνομα, το “skitsofrenis”, με την street art κουλτούρα δεν έχει ανάγκη από αναγνώριση.

Έχει κάνει την τέχνη και την τεχνική του αναγνωρίσιμη σε τέτοιο βαθμό που αυτό είναι ευδιάκριτα αντιληπτό στα έργα του. Όπου και εάν έχει σχηματοποιήσει ιστορίες, έχει δώσει σε αυτές πνοή δημιουργική. Έτσι ήταν αναπόφευκτη η συμπερίληψη δύο μάλιστα έργων του, στη λίστα με τα Best of January 2026 “Street Art Cities”. Μια τιμητική αναφορά για τον ίδιο και φυσικά και για την Μεσσηνία με τις δύο τοιχογραφίες του «το νοιάξιμο των προγόνων» και «με της χαράς τα βήματα». Ο κόσμος μάλιστα στην αναφορά και μόνο αυτής της εξέλιξης αυτής κατά χιλιάδες έτρεξε να υποστηρίξει την προοπτική μιας ακόμη επιτυχίας -μετά από αυτήν του Kleo με την τοιχογραφία της «Καλαμάτας» που αναδείχθηκε η καλύτερη στον κόσμο για το 2025- και ψήφισε κανονικά στην σχετική σελίδα του διαγωνισμού.

Η οποία ωστόσο σήμερα προς… εντύπωση-περιέργεια-απογοήτευση όλων «κατέβηκε» δίχως να υπάρχει απάντηση. Ο Skitsofrenis σε ανάρτησή του ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη: «Από χθες το βράδυ και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι μου έστειλαν μήνυμα ότι ψήφισαν κανονικά η ψηφοφορία σταμάτησε και όλοι αντικρίζαμε- page not found. Μέσω επικοινωνίας ζήτησα εξηγήσεις, μόλις έλαβα αυτό. Τα συμπεράσματα δικά σας»

.

Φυσικά δεν υπάρχει χώρος για… απογοητεύσεις ή ότι άλλο αν και πολλοί σχολιάζουν σκωπτικά αυτή την εξέλιξη, γιατί πολύ απλά η δουλειά του Κώστα Λούζη μιλάει από μόνη της και με την αγάπη του κόσμου.