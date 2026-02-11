Τελευταία Νέα
Κληρονομιά: Πώς μοιράζεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη

«Και αν δεν υπάρχει διαθήκη πώς μοιράζεται η περιουσία»;

«Πώς διαμορφώνεται η «πυραμίδα» της κληρονομικής διαδοχής»;

«Πότε η ελεύθερη συμβίωση αποκτά κληρονομικά δικαιώματα»;

«ΤΑ ΝΕΑ», συνεχίζοντας την παρουσίαση παραμέτρων του νέου κληρονομικού δικαίου που σε λίγο καιρό αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους, εξηγούν με τη βοήθεια των ειδικών βήμα-βήμα ποιος και τι κληρονομεί όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Παράλληλα, παραθέτουν συγκεκριμένα παραδείγματα για περιπτώσεις που επήλθε ο θάνατος του κληρονομουμένου χωρίς να έχει αφήσει πίσω του κανενός τύπου διαθήκη (δημόσια, μυστική ή ιδιόχειρη).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

