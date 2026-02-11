Κληρονομιά: Πώς μοιράζεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη

«Και αν δεν υπάρχει διαθήκη πώς μοιράζεται η περιουσία»;

«Πώς διαμορφώνεται η «πυραμίδα» της κληρονομικής διαδοχής»;

«Πότε η ελεύθερη συμβίωση αποκτά κληρονομικά δικαιώματα»;

Τα ερωτήματα αυτά – και όχι μόνο – δέχονται όλο και πιο συχνά συμβολαιογράφοι από πολίτες, οι οποίοι διατυπώνουν εύλογες απορίες σχετικά με τα όρια των δικαιωμάτων τους στην «κληρονομική αλυσίδα» εφόσον ο θάνατος του αγαπημένου τους προσώπου ήταν αιφνίδιος ή από επιλογή του ο κληρονομούμενος δεν άφησε πίσω του διαθήκη. Η «κληρονομική πυραμίδα» αποτελείται από έξι επίπεδα, έξι τάξεις, κατά τον νόμο, που ξεκινούν από τον πυρήνα της οικογένειας, ενώ σε περίπτωση παντελούς απουσίας συγγενικών προσώπων οποιουδήποτε βαθμού η περιουσία καταλήγει στο Δημόσιο.

«ΤΑ ΝΕΑ», συνεχίζοντας την παρουσίαση παραμέτρων του νέου κληρονομικού δικαίου που σε λίγο καιρό αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους, εξηγούν με τη βοήθεια των ειδικών βήμα-βήμα ποιος και τι κληρονομεί όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Παράλληλα, παραθέτουν συγκεκριμένα παραδείγματα για περιπτώσεις που επήλθε ο θάνατος του κληρονομουμένου χωρίς να έχει αφήσει πίσω του κανενός τύπου διαθήκη (δημόσια, μυστική ή ιδιόχειρη).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ