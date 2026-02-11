Παράταση στο Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή (13.2.2026) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10.2.2026) το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.

