Κλωνοποίηση φωνής: Η νέα απάτη που ανθίζει -Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, ειδικός κυβερνοασφάλειας εξηγεί

Η ανθρώπινη φωνή αποτελούσε ανέκαθεν το πιο άμεσο, προσωπικό και αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ταυτότητας.

Από την πρώτη στιγμή της γέννησης, η φωνή της μητέρας είναι ο ήχος που ηρεμεί το βρέφος, ενώ στην ενήλικη ζωή, η χροιά της φωνής ενός αγαπημένου προσώπου στο τηλέφωνο αρκεί για να πυροδοτήσει συναισθήματα ασφάλειας, οικειότητας και εμπιστοσύνης.

H νέα απάτη που ανθίζει με… κλωνοποίηση φωνής

Σήμερα, ωστόσο, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας τεχνολογικής μεταστροφής που απειλεί να διαρρήξει αυτόν τον θεμελιώδη δεσμό.

Ο κ. Νίκος Βασιλάκος, ειδικός κυβερνοασφάλειας, μιλά αναλυτικά στο iefimerida για το voice cloning. Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα η τεχνολογία της Κλωνοποίησης Φωνής (Voice Cloning), έχει εισάγει την ανθρωπότητα σε μια νέα, αχαρτογράφητη περιοχή όπου η ακουστική πραγματικότητα δεν είναι πλέον αξιόπιστη.

Σε μια εποχή όπου οι «ψηφιακές σειρήνες» ηχούν ολοένα και πιο πειστικά, η γνώση δεν είναι απλώς δύναμη, αλλά ασπίδα προστασίας για την περιουσία και την ψυχική υγεία των πολιτών.

