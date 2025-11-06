Κόλαφος η έκθεση για το Λούβρο: Παραλείψεις στην ασφάλεια και καθυστέρηση στις επενδύσεις στον βωμό της εικόνας και του εντυπωσιασμού

Τρεις εβδομάδες μετά την κλοπή βασιλικών κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας «στοχοποιεί» το Μουσείο του Λούβρο, κατηγορώντας το ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό της ελκυστικότητας και του εντυπωσιασμού. Η έκθεση αποκαλύπτει σοβαρές καθυστερήσεις στις επενδύσεις για τα μέτρα ασφαλείας και αμφισβητεί τη διαχείριση της διοίκησης, που παραδέχεται μεν λάθη αλλά υποστηρίζει ότι «η πλήρης εικόνα απαιτεί μακροπρόθεσμη εκτίμηση».

Το Μουσείο του Λούβρου είχε ήδη υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα μετά την θρασύτατη κλοπή 8 αυτοκρατορικών κοσμημάτων, στις 19 Οκτωβρίου. Η δημοσίευση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, βάζει το μουσείο σε δύσκολη θέση.

