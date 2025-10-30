Τελευταία Νέα
Λούβρο: Τρίτη σύλληψη για την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων

Στη σύλληψη τρίτου υπόπτου για τη μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης λίγα 24ωρα μετά τη διπλή σύλληψη για την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου οι Αρχές προχώρησαν σε μια τρίτη σύλληψη αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται καμία αναφορά για τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV, ο τρίτος ύποπτος φαίνεται να βρισκόταν στο Λούβρο την ώρα της ληστείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

