Λούβρο: Τρίτη σύλληψη για την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων

Στη σύλληψη τρίτου υπόπτου για τη μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης λίγα 24ωρα μετά τη διπλή σύλληψη για την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου οι Αρχές προχώρησαν σε μια τρίτη σύλληψη αλλά μέχρι στιγμής δεν γίνεται καμία αναφορά για τα κλοπιμαία.

Ο τρίτος ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (29.10.2025) σε γειτονιά του Παρισίου, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού BFMTV. Σημειώνεται πως οι άλλοι δύο ύποπτοι που κατηγορήθηκαν για την κλοπή, προφυλακίστηκαν την Τετάρτη, ενώ δεν συνεργάστηκαν με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BFMTV, ο τρίτος ύποπτος φαίνεται να βρισκόταν στο Λούβρο την ώρα της ληστείας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

