Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
20
Οκτώβριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην κλοπή του αιώνα – Πληροφοριοδότη μέσα από το μουσείο βλέπουν οι αρχές

Share

Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που με μεγάλη άνεση μπήκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19.10.2025) από το παράθυρο μέσα στο μουσείο του Λούβρου και έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος πριν τραπούν σε φυγή με τις μοτοσικλέτες τους. Η διάρρηξη δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας του πασίγνωστου μουσείου του Παρισιού.

Άλλωστε η συγκεκριμένη διάρρηξη έγινε από επαγγελματίας, σχολιάζουν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε τετραγωνικό μέτρο του Λούβρου, ήξεραν πότε και πώς θα μπουν σε αυτό και τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν παρά την αστυνομική δύναμη που προφυλάσσει καθημερινά το μουσείο τόσο εντός όσο και εκτός του.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ