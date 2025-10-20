Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην κλοπή του αιώνα – Πληροφοριοδότη μέσα από το μουσείο βλέπουν οι αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που με μεγάλη άνεση μπήκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19.10.2025) από το παράθυρο μέσα στο μουσείο του Λούβρου και έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος πριν τραπούν σε φυγή με τις μοτοσικλέτες τους. Η διάρρηξη δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας του πασίγνωστου μουσείου του Παρισιού.

Άλλωστε η συγκεκριμένη διάρρηξη έγινε από επαγγελματίας, σχολιάζουν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε τετραγωνικό μέτρο του Λούβρου, ήξεραν πότε και πώς θα μπουν σε αυτό και τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν παρά την αστυνομική δύναμη που προφυλάσσει καθημερινά το μουσείο τόσο εντός όσο και εκτός του.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ