«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Πλήγμα από drone τύπου Shahed στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο μετά το χτύπημα από το Ιράν στη βρετανική αεροπορική Βάση του Ακρωτηρίου.

Το χτύπημα στην Κύπρο έγινε με drone τύπου Shahed από το Ιράν προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι ακολούθησε μια αναχαίτιση δεύτερου drone από τις Βρετανικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Αρχικά, την είδηση για το χτύπημα drone τύπου Shahed από το Ιράν ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην σελίδα του στο Χ βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση από διάφορα επίπεδα, πρόκειται για ένα συμβάν που αφορούσε drone, το οποίο προκάλεσε μόνο περιορισμένες ζημιές.

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

