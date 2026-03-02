Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
2
Μάρτιος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Πλήγμα από drone τύπου Shahed στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο

Share

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο μετά το χτύπημα από το Ιράν στη βρετανική αεροπορική Βάση του Ακρωτηρίου.

Το χτύπημα στην Κύπρο έγινε με drone τύπου Shahed από το Ιράν προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι ακολούθησε μια αναχαίτιση δεύτερου drone από τις Βρετανικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Αρχικά, την είδηση για το χτύπημα drone τύπου Shahed από το Ιράν ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην σελίδα του στο Χ  βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση από διάφορα επίπεδα, πρόκειται για ένα συμβάν που αφορούσε drone, το οποίο προκάλεσε μόνο περιορισμένες ζημιές.

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode