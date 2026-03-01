Τελευταία Νέα
Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Ουγκό που έγινε Αγιατολάχ – Το τέλος του ανθρώπου που σημάδεψε το Ιράν για 35 χρόνια

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο (28.02.2026) σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη χώρα. Η απουσία του αφήνει το Ιράν σε αχαρτογράφητα νερά.

Τον θάνατό του Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός». Λίγο αργότερα, ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν του Ιράν την είδηση.

Η εξόντωσή του ήρθε στο αποκορύφωμα εκτεταμένης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων. Η Ουάσιγκτον είχε ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή επί εβδομάδες, απαιτώντας από την Τεχεράνη να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να δεχθεί περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Διαβάσρτε περισσότερασ στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

