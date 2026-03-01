Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Ουγκό που έγινε Αγιατολάχ – Το τέλος του ανθρώπου που σημάδεψε το Ιράν για 35 χρόνια

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε το Σάββατο (28.02.2026) σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη χώρα. Η απουσία του αφήνει το Ιράν σε αχαρτογράφητα νερά.

Τον θάνατό του Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός». Λίγο αργότερα, ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν του Ιράν την είδηση.

Η εξόντωσή του ήρθε στο αποκορύφωμα εκτεταμένης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων. Η Ουάσιγκτον είχε ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή επί εβδομάδες, απαιτώντας από την Τεχεράνη να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να δεχθεί περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους.

