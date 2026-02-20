Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι – Χιλιάδες κόσμου αναμένονται στην πόλη το τριήμερο της Αποκριάς

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι φθάνει στο αποκορύφωμά του, με σημείο αναφοράς τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. Πλήθος επισκεπτών αναμένεται το τριήμερο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, με τις πληρότητες στα καταλύματα να αγγίζουν -σύμφωνα με αναφορές ανθρώπων του τουρισμού- το 100%.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 από τις 11:00 και μετά η Κεντρική Πλατεία της πόλης περιμένει τους μικρούς μας φίλους για αποκριάτικο παιχνίδια με δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια.

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται μιας και διανύουμε το τελευταίο τριήμερο.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση , ενώ την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 16:00, η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης. Στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Κρικοριάν, τη μουσική επένδυση θα έχει ο Dj Νάσος Παπατζιμόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Ήβη Αδάμου.

Δείτε ΕΔΩ τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμισείς.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, σας περιμένουμε στην Ακτή ΝΟΚ με τα Καρναβαλοχρώματα και διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη από την ομάδα Polis Art Events.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»

12:00 Παραδοσιακό Γαϊτανάκι από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας)

12:30 Διαδραστική μουσική συναυλία για παιδιά, γεμάτη κέφι, ρυθμό, τραγούδι και παιχνίδι από την ομάδα ΤΣΙΚΙΜΠΟΜ

20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

Παρουσίαση:Γιώργος Κρικοριάν

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

Συναυλία με την Ήβη Αδάμου,

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Viva la Mexico – Dia de los Muertos

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – 20:00

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – 20:00

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – 18:00

ΠΑΡΤΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 1 – ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

big party

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

21:00 Disco kitserela party

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Θεματικό μασκέ πάρτυstre

Μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- Hello Kouroparty

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (1821NotJustaBar)

22:00 θεματικό πάρτυ

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party