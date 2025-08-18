Κώστας Τζιούμης: «Δουλεύουμε ώστε οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Κλειώ Κορώνη και Δημήτρη Μακαρούνη, επισκέφθηκε χθες, 17/08/2025, τις κατασκηνώσεις του Δήμου στο Παράλιο Άστρος, όπου συναντήθηκε με τα ηλικιωμένα μέλη του ΚΑΠΗ που φιλοξενούνται εκεί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στις ποικίλες δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενεργούς συμμετοχής και της ψυχαγωγίας για την τρίτη ηλικία. Ο Δήμος Τρίπολης, όπως τόνισε, παραμένει προσηλωμένος στην ουσιαστική υποστήριξη των ηλικιωμένων και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.



Ο κ. Τζιούμης συνομίλησε μαζί τους, άκουσε τις προτάσεις τους και διαπίστωσε ότι είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες φιλοξενίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του Δήμου με τα μέλη του ΚΑΠΗ.



Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης ανέφερε:

«Η τρίτη ηλικία αξίζει τον σεβασμό και την έμπρακτη φροντίδα όλων μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις αποδεικνύουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες και όμορφες εμπειρίες».