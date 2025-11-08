Το ψηφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ντέρμπι Δούκα – Κυρίζογλου

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι εξελίχθηκε η ψηφοφορία για τα τρία ψηφίσματα που κατατέθηκαν στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τις παρατάξεις του προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου και του δημάρχου Χάρη Δούκα να δίνουν σκληρή «μάχη» ψήφο με ψήφο.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Παράταξη Επικεφαλής Ψήφοι

Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι Λάζαρος Κυρίζογλου 92

Αυτοδιοίκηση Τώρα Χάρης Δούκας 89

Λαϊκή Συσπείρωση 10

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε παρά τις προηγηθείσες στιγμές έντασης για τον τρόπο διεξαγωγής της. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κάλεσε σε ενότητα, τονίζοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί – ας μην μένουμε στις τυπικότητες της διαδικασίας, αλλά να επικεντρωθούμε στην ουσία και στα πραγματικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Επιτέλους Αυτοδιοίκηση»: Το ψήφισμα που πλειοψήφησε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Με το κεντρικό σύνθημα «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση – Ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη», ολοκληρώθηκαν στις 8 Νοεμβρίου οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τελικό ψήφισμα.

Η ΚΕΔΕ απαιτεί ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση και ισχυρή, οικονομικά αυτόνομη Αυτοδιοίκηση, με πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων. «Θέλουμε πραγματική Αυτοδιοίκηση, όχι Ετεροδιοίκηση», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο ψήφισμα διατυπώνονται 20 βασικές προτεραιότητες πολιτικής για μια ισχυρή και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αιτήματα όπως:

Αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2026.

Κατάργηση του τέλους ταφής και επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών στους Δήμους.

Επαρκής χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού, ιδίως σε μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης και θεσμικός εκσυγχρονισμός του μοντέλου διοίκησης.

Ενίσχυση των κοινωνικών δομών, της πολιτικής προστασίας και των έργων πράσινης ανάπτυξης.

Στήριξη της αγροτικής παραγωγής, της νησιωτικότητας, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Ψηφιακή μετάβαση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για έξυπνους και βιώσιμους Δήμους.

Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί παθητικό ρόλο, αλλά θα διεκδικήσει ενεργά τον σεβασμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας των Δήμων.

Μεταξύ των αποφάσεων του Συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Παρεμβάσεις στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2026.

Συμβολικό κλείσιμο των Δήμων και συγκέντρωση αιρετών έξω από το Κοινοβούλιο.

Ενημερωτικές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες από τις ΠΕΔ όλης της χώρας.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με το μήνυμα: «Με ενότητα και αποφασιστικότητα, διεκδικούμε την Αυτοδιοίκηση που μας αξίζει – Ισχυροί Δήμοι, κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη».

Διαβαστε το ΨΗΦΙΣΜΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΚΕΔΕ​‌‍

πηγη airetos.gr