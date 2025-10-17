Καρκίνος μαστού: γκρεμίζοντας τα taboo – Ενημερωτική ημερίδα στην Κυπαρισσία

Το Γυναικολογικό τμήμα της Α.Ο.Μ Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τo Χειρουργικό τμήμα της Α.Ο.Μ Κυπαρισσίας και το Γυναικολογικό τμήμα της Ο.Μ Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού τον μήνα Οκτώβριο, διοργανώνει στις 23 Οκτωβρίου ενημερωτική ημερίδα για το κοινό με θέμα: «Καρκίνος μαστού: γκρεμίζοντας τα taboo».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία την Πέμπτη 23/10/2025 στις 6.30 μμ. Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν σε γλώσσα φιλική προς το ακροατήριο θέματα επιδημιολογίας, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της νόσου. Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν είναι με αλφαβητική σειρά οι κάτωθι:

Βαφίας Ευάγγελος, επικουρικός επιμελητής Χειρουργικής,MSc, ΓΝ Μεσσηνίας

Δρ. Καλοφωλιάς Παναγιώτης, Συντονιστής Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝ Μεσσηνίας

Οικονομοπούλου Δήμητρα, επικουρική επιμελήτρια Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας

Δρ. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, επιμελητής Β’ Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας

Δρ. Πετράκος Γεώργιος, Δ/ντης Μ/Γ, ΓΝ Μεσσηνίας

Σαράντου Δήμητρα, μαία, MSc, ΓΝ Μεσσηνίας

Χριστοπούλου Χρυσούλα, μαία, ΓΝ Μεσσηνίας

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα υπάρχει χρόνος για απάντηση ερωτήσεων του κοινού.

Η Αν. Διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας Ο επιστημονικά υπεύθυνος της ημερίδας

Δήμητρα Καλομοίρη Δρ. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος