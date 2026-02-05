Κρίσιμη απόφαση του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες

Κρίσιμη απόφαση για 350.000 δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη αναμένεται να λάβει σήμερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με αντικείμενο τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα ρυθμισμένα δάνεια όσων δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις δόσεις τους.

Η απόφαση αφορά χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς δικαστικής προστασίας, αλλά και το σύνολο των funds και των εταιρειών διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Στην πράξη, το ανώτατο δικαστήριο καλείται να λύσει μια διαμάχη που κρατά εδώ και χρόνια και έχει δημιουργήσει αντικρουόμενες αποφάσεις από ειρηνοδικεία σε όλη τη χώρα. Το βασικό ερώτημα είναι απλό, αλλά οι συνέπειές του τεράστιες: οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στο συνολικό ποσό του δανείου ή μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο;

Δύο τρόποι υπολογισμού

Σήμερα, τα funds και οι servicers υποστηρίζουν ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως ακριβώς ίσχυε πριν από τη δικαστική ρύθμιση. Αντίθετα, πολλοί δανειολήπτες και δικαστικές αποφάσεις υποστηρίζουν ότι, μετά την ένταξη στον Νόμο Κατσέλη, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ