ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λακωνία: Κλοπή μαμούθ από σπίτι στην περιοχή Νεάπολη Βοιών – Άδειασαν χρηματοκιβώτιο με 500.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στη Λακωνία. Οι άγνωστοι κλέφτες εισέβαλαν σε κατοικία και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flynews.gr, στην περιοχή Νεάπολη Βοιών στη Λακωνία, οι κλέφτες εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη, εισέβαλαν στο σπίτι του, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Ο ιδιοκτήτης, επιστρέφοντας στο σπίτι του, διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι συνέλεξαν αποτυπώματα κι εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

ΠΗΓΗ www.newsit.gr

