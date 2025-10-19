Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι

Επικό ματς στην Τρίπολη για την 7η αγωνιστική της Super League, με την Κηφισιά να σκοράρει στο 88′ (Μουσιόλικ), να ισοφαρίζει σε 2-2 και να αποσπά πολύτιμο βαθμό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Ηγετικός για μία ακόμη φορά ο Ανδρέας Τεττέις με δύο ασίστ στα ισάριθμα γκολ της ομάδας του και να γλιτώνει την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο λίγο πριν το τέλος.

Στην τελευταία θέση παρέμειναν οι γηπεδούχοι, στο ντεμπούτο του Κόουλμαν στον πάγκο των Αρκάδων, με 3 βαθμούς, την ώρα που αυτή του Σεμπάστιαν Λέτο είναι στην έβδομη θέση με οκτώ.

Απόλυτο αφεντικό στο πρώτο 45λεπτο η Κηφισιά

Η Κηφισιά ξεκίνησε το ματς με το πόδι στο… γκάζι έχοντας την πρω΄τη καλή στιγμή στο δεύτερο λεπτό με τον Τεττέι, που έφυγε στην πλάτη του Καστάνιο, όμως τον νίκησε ο Παπαδόπουλος. Φάση που τσεκαρίστηκε και από το VAR, για πέναλτι, χωρίς να δοθεί κάτι.

Στο 26ο λεπτό και πάλι οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για αναστροπή στον Μποτία με τη φάση να ελέγχεται χωρίς ωστόσο να δίνεται κάτι. Η ομάδα του Λέτο είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο 45λεπτο, με τον Αστέρα να μην έχει τελική. Κάπως έτσι, στο 45’ +3 ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα στον Παντελίδη, ο οποίος πλάσαρε για το 0-1, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Ανατροπή ο Αστέρας στο δεύτερο μέρος, αλλά…

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε τον Αστέρα να έχει δοκάρι με τον Κετού και να ισοφαρίζει στο 49ο λεπτό με την κεφαλιά του Μακέντα, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά. Στο 68’ κάνει την ανατροπή με Καλτσά ο Αστέρας! Ο Κετού πάτησε περιοχή από αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο αρχηγός των Αρκάδων έκανε το 2-1 με αριστερό σουτ, βάζοντας φωτιά στο ματς.

