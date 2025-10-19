Ληστεία στο Λούβρο: Πώς κλάπηκαν «ανεκτίμητα» ιστορικά κοσμήματα μέσα από το Μουσείο

«Ανεκτίμητα» ιστορικά κοσμήματα κλάπηκαν από το Λούβρο στο Παρίσι, έπειτα από μια άκρως επαγγελματική ληστεία, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή από τρεις μασκοφόρους άνδρες.

Το μουσείο με την υψηλότερη επισκεψιμότητα στον κόσμο έκλεισε ξαφνικά μετά την διάρρηξη που στόχευε δύο γυάλινες προθήκες στην «γκαλερί Απόλλων», όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, επισκέφθηκε τον τόπο του εγκλήματος και δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι «ανεκτίμητα» κοσμήματα «ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν μετά από μια σαφώς καλά οργανωμένη επιδρομή.